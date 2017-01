Politihunde stoppede to mænd

POLITI Fredag eftermiddag omkring kl. 16 stak to mænd på henholdsvis 16 og 24 år af fra politiet, da de kørte på en uindregistreret motorcykel på Stadionvej i Karup. En politipatrulje vinkede de to mænd ind til siden, men de valgte ikke at følge politiets ordre, men i stedet tog de flugten.

Det medførte et større opbud af politifolk, der lidt senere fandt motorcyklen ved et hus. Da politiet bankede på husdøren, forsøgte de to mænd igen at stikke af, men lidt efter blev de stoppet af politihunde, der var sat i løb efter dem.

Den ene af mændene fik lidt overfladiske skrammer af en af hundene. Den 16-årige er fra Karup, mens den anden er fra Vils. Det oplyser politiet.