Politihjemmeværnskompagni hjalp til ved navngivning af Midtjyllands Lufthavn

POLITIHJEMMEVÆRN Gule veste. Sådan kender de fleste politihjemmeværnet.

- Politihjemmeværnskompagni Viborg, er et kompagni med flere års erfaring, sidste år kunne vi således afholde 50 års jubilæum, skriver Alice J. Michaelsen, kontakt-officer for Politihjemmeværnskompagni Viborg, i en pressemeddelelse.

Kompagniet har i dag 44 aktive medlemmer.

- Og der er god brug for vores hjælp. Selvom vi ikke er langt inde i det nye år, har kompagniet allerede været indsat i fem uvarslede opgaver. Bevogtning, afspærring og trafikregulering. De timer vi bruger her, kan politiet så bruge på andre opgaver. Uanset vind og vejr, tidspunkt på døgnet, stiller vi frivillige op for at hjælpe politiet, fortsætter Alice.

De frivillige bruger mange timer hvert år på planlagte arrangementer. Især trafikregulering tager en hel del timer. Der er timer til blandt andet Alhedeløbet i Frederiks, Hærvejsmarch og forskellige cykelløb. Store som små arrangementer.

Sidst afholdte arrangement var hverve/info omkring hjemmeværnet i helhed. Her løb det af staben i forbindelse med navneændring af Karup lufthavn til Midtjyllands lufthavn. Dette i samarbejde med Flyverhjemmeværnet, Hjemmeværnseskadrille 272 fra Vestjylland. Samarbejde er nøgleordet i al hjemmeværn. Denne dag havde politikompagniet endvidere fem mænd/kvinder ude og holde styr på trafikken.

Skulle man være interesseret i at høre mere om hjemmeværnet, er man velkommen til at kontakte kompagniets Rekrutterings Officer, Berit Myrtue.