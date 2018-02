Politiet mangler ressourcer og er hårdt spændt for

Vi har hørt det igen og igen. Og det er desværre helt korrekt, at politiet har været hårdt presset de sidste par år, hvor grænsekontrol, bandekrig og bevogtningsopgaver efter terrorangrebet i København har krævet mange mandetimer.

Mange af disse mandetimer er gået til hovedstadsområdet fra resten af Danmark, hvilket jeg som vestjyde har været meget ked af.

Derfor glæder jeg mig nu over, at der er mere politi på vej til hele Danmark. En række initiativer fra justitsminister Søren Pape Poulsen betyder nemlig, at der bliver frigjort omkring 700 betjente til operativt arbejde og tilført 600 ekstra betjente til politiet.

De jyske og fynske betjente er stort set tilbage i deres egne politikredse, hvilket har været en klar målsætning fra regeringens side.

Vi er også i gang med at få uddannet flere betjente, og det arbejde startede allerede i 2016 og 2017, hvor der blev optaget 1.350 politistuderende på politiskolen. Rekordoptagene fortsætter heldigvis med yderligere i alt 300 politistuderende i 2018 og 2019, fordi vi med finanslovsaftalen har besluttet, at hele politiet skal styrkes med cirka 1,3 milliarder kroner i perioden 2018-2021. Det har vi, fordi den lokale og borgernære politiindsats er utrolig vigtig for vores hverdag.

Tryghed er nu engang en vigtig ting for et land. Når alle har en grundlæggende følelse af tryghed, er det med til at løfte både humøret og virkelysten for hele Danmark.

Som konservativ politiker er borgernes tryghed noget af det vigtigste for mig, og derfor glæder det mig, at vi i indeværende periode har sørget for mere politi, et stærkere forsvar og en mere målrettet indsats mod organiseret kriminalitet.