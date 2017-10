Natten til tirsdag aflagde en politipatrulje kort før klokken 03.00 et uanmeldt besøg hos en 34-årig mand i Ravnsbjergparken i Skelhøje. Her var manden, som er en gammel kending af politiet , i færd med at klargøre noget amfetamin, formentlig med videresalg for øje. I lejligheden blev der i alt fundet 26 gram amfetamin. Det står endnu ikke klart, om der var tale om amfetamin til eget brug eller med henblik på videresalg.