DONATION Henning Roed fra Danske Planteskole i Randers skænker frugttræer og buske til Havredal Praktiske Uddannelser

- Vi er taknemmelige for, at de lige netop har valgt at tænke på os. Vi glæder os rigtig meget til, at frugttræerne og buskene får fundet deres rette plads og vokser sig store, så de kan bære frugt og bær til glæde for os alle, skriver forstander Poul Erik Clausen til Ugeavisen.