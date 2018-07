Planer for Ledvogterhuset i Karup

Bygningen ejes af Viborg kommune, og ønsket er at der etableres en god udnyttelse af lokalerne.

En arbejdsgruppe med Monika Hedberg og Lars-Ole Kopp i spidsen, har udarbejdet et forslag som Viborg kommune nu ser positivt på.

Arbejdsgruppens kalder deres projekt Cyklens Hus, og beskriver det selv som et bæredygtigt, sundt og miljøvenligt projekt, der vil være til gavn for alle Karup-borgere.

Forslaget drejer sig om, at alle som bruger eller vil bruge sin cykel som transportmiddel, skal have sit eget informations -og tilholdssted. Stedet ska bruges af all børn, unge og ældre, som daglig tager cyklen til skole, arbejde og indkøb i de lokale butikker eller blot snupper en søndagstur med familien.

For at tilgodese alles ønsker og samle opbakning til projektet, indkalder arbejdsgruppen til høring efter sommerferien. Her kan man deltage i debatten om det gode fællesskab i byen, sammen med det øvrige foreningsliv.