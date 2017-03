Plæne-robotten skal ud med foråret

MESSE Der skal ikke meget sol og varme til før græsplænen begynder at røre på sig. Men der findes en måde at slippe let, når grønsværen skal holdes.

Svaret er en robotklipper, der blot skal findes frem hvert forår. Så klarer den helt selv at få trimmet plænen, så man istedet kan koncentrere sig om at få styr på staudebedet eller blot nyde solen og varmen.

- Der er stor interesse for robotplæneklippere i øjeblikket, specielt ældre mennesker kan se fordelen ved at slippe for at slå græs flere gange om ugen, forklarer Claus Meldgaard fra C&M Maskiner.

Han satser på at få sat strøm til en robot, så messegæsterne kan se den i aktion.

Har man en terrasse eller et træværk der henover efterår og vinter er blevet lidt for grøn, så lover han, at der vil være gode råd og tilbud at hente, når det handler om mos- og algefjerner, så haven for alvor kan gøres klar til sommeren, der jo er lige om hjørnet.