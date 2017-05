INDBRUD Natten til lørdag kl. 02.10 vågnede beboerne i en villa på Egevej i Karup ved, at et vindue i stuen blev knust. Det viste sig, at en tyv havde knust ruden og ved hånds-indrækning stjålet en kobber PH-lampe, der stod i vindueskarmen.

Det oplyser politiet.