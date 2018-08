Peter Skovmose har trukket sig fra Viborg Landsby Sammenslutning

Jesper afløser Peter Skovmos, som har valgt at trække sig grundet engagement i andet frivilligt arbejde, skriver formanden for Viborg Landsbysammenslutning, Lone Kastbjerg, i en pressemeddelelse. Peter Skovmos var i sin tid med til at starte Viborg Landsbysammenslutning, og han har siddet i bestyrelsen indtil udtrædelsen ved udgangen af juli måned.

Rundet af livet på landet

Den nye næstformand, Jesper Bech, er 41 år og sjette generation på fødegården i Romlund, hvor han bor sammen med Maja og parrets tre børn. Jesper Bech er uddannet landmand og er desuden uddannet inden for økonomi og marketing. Foruden fødegården, som han driver sammen med Maja, er Jesper Bech medejer af virksomheden Jyden Bur med 130 ansatte, ligesom han sidder i bestyrelsen i firmaet Jyden China, der er et datterselskab til Jyden Bur. Fritiden tilbringer Jesper Bech for det meste i naturen, blandt andet med jagt. Jesper glæder sig til bestyrelsesarbejdet i Viborg Landsbysammenslutning: Viborg er en meget unik kommune. Det er Danmarks næststørste arealmæssigt og med langt over halvdelen af befolkningen bosiddende uden for hovedbyen, Viborg. Dette forhold kræver stor demokratisk opmærksomhed fra både de folkevalgte politikere samt den store del af kommunens borgere, der har valgt at bosætte i VIBLAND, som vi i Viborg Landsbysammenslutning helt uofficielt har døbt vores landdistrikt, siger Jesper Bech.

Han mener, det er vigtigt, at man i fællesskab og målrettet arbejder på hele tiden at udvikle det gode liv på landet.

Der er grobund for væsentlig værdiskabelse uden for den centrale del af Viborg. Dette kræver en stor grad

af gensidig forståelse, vidensdeling og aktiv involvering imellem os, der har tilvalgt livet på landet, og det er

nogle af de områder, som jeg glæder mig meget til at beskæftige mig med i bestyrelsesarbejdet, lyder det

fra den nye næstformand.

Lone Kastbjerg slutter pressemeddelelsen med at sige på hele bestyrelsens vegne, at man har været meget glad for det store arbejde, som Peter har bidraget med.

Peter Skovmos fortsætter i øvrigt sin tilknytning til Landsbysammenslutningen som repræsentant for Karup, og det

er Lone Kastberg også glad for. Peter har gjort et stort stykke arbejde for Viborg Landsbysammenslutning, som også er kommet vores medlemmer til gavn. Så jeg er glad for, at han stadig er med som repræsentant for Karup. Og vi skylder ham

stor tak for hans indsats i Viborg Landsbysammenslutning, siger formanden.