To personer sigtet for røveri

Et tip på et par navngivne gerningsmænd førte i nat til ransagninger og to anholdelser. Der er blevet fundet cigaretter, penge samt tøj, der svarer til røvernes påklædning ved røveriet.

De formodede gerningsmænd blev anholdt og fremstilles for retten i Viborg idag kl. 12.30.

Efterforskningsleder Christian Toftemark fortæller, at de anholdte ikke er fra lokalområdet.