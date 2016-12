To personer indsat som zen-buddhistiske præster i Havredal

INDSÆTTELSE I torsdags skete det på Stendalsvej i Havredal i et lille og noget primitivt tempel. Stedet tilhører Buddhistisk Samfund en bolig, som tidligere har tilhørt Skov- og Naturstyrelsen.

Jeg havde på forhånd besluttet at undersøge, hvorfor man bliver buddhist, så det var med en vis spænding, at jeg mødte op til ordinationen torsdag aften.

Da jeg parkerede bilen foran et kampestensudhus, det der skulle vise sig at være et tempel, blev jeg modtaget med venlighed og varme af Soin Søren Riishøj, som var iført en sort præstekjortel. Han viste mig indenfor i templet. Duften af røgelsespinde kom mig i møde. I den ene ende af templet, på et alter, stod en stor buddha, stearinlys og blomster. Temples siddepladser var puder på gulvet. Vi var alene i templet. Jeg satte mig tilrette bagest i rummet. Soin, som var en af de personer, der skulle ordineres, satte sig ved siden af alteret. Nu ventede vi på den anden, kommende præst, Seishin Anastazia Mirpasi og zen-mester Denko Møller Roshi.

Lidt efter kom Seishin med sit lille barn på armen og lidt efter Denko. Udover et venligt goddag til mig, sagde ingen af dem noget. Denko bukkede foran alteret og satte sig tilrette på en hævet plads, modsat alteret. Jeg blev fascinerede af roen og den fredfyldte stemning i templet.

Ceremonien gik i gang. Soin ringede med en klokke og reciterede buddhistiske tekster. Herefter indledte Denko selve ordinationen/anerkendelsen af de to præster.

Ordination symboliserer buddhismens værdier. Med denne tager man rituelt tilflugt til buddhismens Tre Skatte; Buddha, Dharma og Sangha.

Denko sagde blandt andet i sin prædiken, at Soin har været i præstetræning i mere end fire år, derfor blev han anerkendt som præst. Seishin begyndte med denne ceremoni sin formelle præsteuddannelse. Efter endt tale fik de to nye præster certifikater.

Så blev det Soin og Seishins tur til at tale til zen-mesteren.

Soin sagde, blandt meget andet, at han ikke huskede præcist, hvornår han anmodede om at komme i præstetræning, men for ti år siden fik han en opvågningsoplevelse, der ændrede hans liv. På daværende tidspunkt ville han ikke erkende, at buddhismen var et kald for ham. Folk havde ingen forståelse for hans opvågningsoplevelse, så han ledte efter en vejleder og fandt Denko. Soin kom fra en opvækst, hvor religion ikke var det helt store emne. Nu sad han her og var præst en gerning han ville gøre sit bedste for.

Seishin berettede om, at hun som barn også havde haft en opvågningsoplevelse, og siden da har hun vidst, at hendes kald var at blive buddhist. Når andre børn legede, mediterede hun. Som voksen forsøgte hun at blive som alle andre, fordi ingen forstod hende ikke før hun mødte Denko. Han forstod, som Seishin, at være tilstede i nuet og tilværelsen. Både Denko og hende selv, ved, at hun bliver en god præst. Hun føler, at livet er ved at tage form.

Ceremonien sluttede af med recitation.

Herefter tog Denko sig tid til at tale med Ugeavisen.

Denkos vej til zen-mester

- Starten på præstegerningen var, da jeg som 22-årige fik en religiøs oplevelse. Jeg talte med venner, bekendte og præster i folkekirken om min oplevelse, men alle betragtede mig som skør. Jeg gik på biblioteket, for der måtte være andre end mig, der havde fundet ud af, hvordan verdenen hang sammen. Her fandt jeg bøger om zenbuddhismen. Da jeg havde læst dem, gav jeg alt væk og købte en enkeltbillet til Japan. Her mødte jeg en zenmester, jeg kunne tale med, men alligevel tog jeg hjem efter ti dage. Hjemme igen, begyndte jeg at meditere for mig selv, men da jeg efter noget tid, fandt ud af, at den omhandlende zenmesters efterfølger var flyttet til USA, tog jeg kontakt til ham. Jeg rejste over til ham i fire måneder. Senere tog jeg til USA igen, hvor jeg gik i træning som munk, hvilket indebar 1000 dage i et kloster, udtaler Denko.

I 1980 blev Denko ordineret til præst i USA. Tilbage i Danmark fungerede han som buddhistisk præst i en periode og fik startet zenbuddhismen op her. På grund af uoverensstemmelser blev han fyret, og gruppen blev senere delt op i to. Han tog tilbage til USA, og efter 18 års træning blev han anerkendt som dharma-lærer. Han startede sit eget tempel op og blev efter yderligere nogle års træning anerkendt som zen-buddhistisk mester og linjeholder. Denko blev senere vice-abbed i det kloster, hvor han blev uddannet. I 2007 var han atter tilbage i Danmark. Han startede et tempel op på Bornholm, men det lukkede, da det ikke økonomisk var rentabelt. Han blev skilt og flyttede til København. Her mødte han Seishin. De blev forelsket i hinanden. Buddhistisk Samfund købte stedet ved Havredal her bor Denko og Seishin i dag med deres fælles datter.

Denko mener, at han de sidste 25 år har mediteret i 20.000 timer. Ideelt set bør der mediteres 3.5 time om dagen, under træningsperioder er det 5-6 timer om dagen, og under meditationsretræter 12-14 timer om dagen.