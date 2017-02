Pengekasser, Hovedvej 16 og Mønsted skole

LÆSERBREV Det er åbenbart at det ikke er alle forbipasserende trafikanter, som har opdaget det Men Mønsted Skole har ligget, hvor den ligger, siden 60-erne med ud- og indkørsel ud på Hovedvej 16 mellem Viborg og Holstebro.

Trafikken har gennem årene taget til i både størrelse og hastighed. Den manglende agtpågivenhed har tilsvarende medført en række trafikuheld og mange nær-ulykker.

Der er reelt ingen advarselskilte om skolen på hovedvejen, ingen hastighedsdæmpende foranstaltninger, blot overhaling forbudt og et skilt, som markerer et kryds med en mindre befærdet vej.

Hvis Hovedvej 16 havde været en kommunevej, så er jeg overbevidst om, at der for længst var skabt sikrere forhold. Men Hovedvej 16 er en statsvej langt fra København, og med små budgetter og mange andre udgifter tænker både statslige og kommunale politikere og embedsmænd i pengekasser. Hvem skal betale? Alt imens de farlige situationer vedbliver med at udfolde sig ved skolen.

Skolen har peget på flere gode tekniske løsninger:

1) En venstresvingsbane for bilister kørende fra vest mod øst

2) Et intelligent system med fartbegrænsning mellem 7 og 17 på skoledage, max hastighed i perioden 60 km/t.

3) Skilte ved skolen

4) Trafikfyr

Mønsted Skole bør imidlertid ikke stå alene med sagen. Der er brug for at både kommune, vejdirektoratet og trafikministeriet erkender, at der skal gøres noget.

MF Kristian Pihl Lorentzen fortjener igen ros, da han har allerede skrevet til transportministeren. Jeg foreslår, at forældre m.fl. også giver deres mening til kende over for både politikere og Vejdirektoratet m.fl.

Jeg håber, at Viborg Kommune og andre MF-ere i området også vil skubbe på. Og hvis der ikke er bevægelse, at Viborg kommune da vil gribe i egen lomme og bidrage til at sikre kommunens borgere.