Pas på Mathias i trafikken - nu begynder han i 8. klasse!

Fra i dag og i de kommende uger vil det igen vrimle med børn og unge på skolevejene i hele landet. Ferien er slut, hverdagen er i gang, og børn og unge vil gå, cykle, køre på knallert eller på anden måde selv transportere sig til og fra skole.

I en ny undersøgelse, som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden blandt 2.030 forældre med børn i alderen 5-16 år, svarer 74 %, at deres barn selv kommer i skole uden følge af en voksen. Undersøgelsen viser også, at jo ældre børnene er, jo oftere tager de turen alene. Det er positivt, at stadig flere børn kommer ud i trafikken og lærer at begå sig. Men desværre ser vi også, at jo ældre børnene bliver, jo oftere er de involveret i en ulykke i trafikken. Derfor er det vigtigt, at både trafikanter og forældre ikke kun har fokus på de yngste børn, men også er meget opmærksomme på teenagerne i trafikken, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

I gennemsnit kommer de 16-årige otte gange så ofte til skade i trafikulykker som de seks-årige. Forklaringen er blandt andet, at teenagerne generelt går eller cykler mere i trafikken i forhold til de yngre børn. De er altså mere eksponerede. Men en udfordring er også, at mange teenagere har fokus på meget andet end trafikken, tager flere farlige chancer og for eksempel bruger mobilen, mens de går eller cykler.

Børnene lytter til forældrene

I undersøgelsen blandt de 2.030 forældre har Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden også spurgt, hvor trygge forældrene er ved at lade deres barn transportere sig selv til og fra skole. Svarene viser, at jo ældre børnene er, jo tryggere er forældrene ved at sende dem ud på egen hånd i trafikken. Det kan for mange forældre give god mening at sænke skuldrene og blande sig mindre, når barnet bliver ældre, og man forventer, at nu har teenageren fuldstændig styr på trafikreglerne. Men det er vigtigt, at forældrene bliver ved med at spørge ind til og tale om trafikadfærd med deres barn, selv om barnet er blevet ældre.

Vi ved fra en tidligere undersøgelse, at forældrene har større indflydelse på teenagernes holdninger til trafik, end vennerne har. Så selv om de unge laver himmelvendte øjne og giver udtryk for, at de ikke orker at høre om cykelhjelmens fortræffeligheder, og hvorfor det er farligt at være på sociale medier, mens man cykler, så påvirker det børnene i en positiv retning, når forældrene bliver ved med at tale om trafik med deres barn, siger Dorte McGugan Pedersen, udviklingschef i TrygFonden.

Politikontrol på skoleveje

Samtidig med kampagnen fra Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og 93 af landets kommuner gennemfører politiet kontrol på skolevejene fra i dag og to uger frem. Politiet vil bl.a. holde øje med bilernes fart og om trafikanterne viser hensyn til de mange børn og unge, der færdes på skolevejene.

Kilde: Undersøgelse blandt 2.030 forældre med børn i alderen 5-16 år, Epinion for Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden, juni-juli 2018).