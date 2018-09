Pas på: Lav efterårssol blænder bilister

Nu hvor solen begynder at stå lavt, oplever vi en stigning af assistancer til bilister, som er kørt op i forankørende biler eller har overset andre trafikanter i kryds med ubetinget vigepligt. Det er samme tendens hvert år, og vi kan derfor ikke opfordre nok til at holde god afstand og generelt at øge opmærksomheden, fortæller Anette Bjørn Juncher, vagtcentralchef hos Dansk Autohjælp.

Farlige opbremsninger

Solskærm og solbriller er ikke altid nok til at forhindre farlige situationer bag rattet.

Det kan være svært at orientere sig ordentligt, når man har solen lige i ansigtet. Solskærmen dækker ikke altid tilstrækkeligt, og selvom man har solbriller på, udvisker det skarpe modlys kontrasterne. Derfor kan det være svært at se bremselygterne på en forankørende bil eller det røde lys i en lysregulering, forklarer Sven Riggelsen, vagtchef hos SOS Dansk Autohjælp i Odense

Han fortæller videre, at man kan se en klar ændring i kørslen, når bilister kører mod den blændende sol: Som autoredder bruger man mange timer på vejene, og det er helt tydeligt at se, at den lave sol påvirker vores kørsel. Der sker for eksempel flere hårde og pludselige opbremsninger, og det er særligt farligt på motorvejen, hvor vi kører med høj fart.

Slørede ruder

Udover øget afstand og ekstra opmærksomhed, er det en god id at holde bilens ruder og spejle rene.

Beskidte og fedtede ruder mindsker udsynet, og det øger risikoen for at overse andre trafikanter eller forhindringer på vejene. Det er derfor vigtigt at holde vinduerne rene og at pudse spejlene, så man undgår genskin, siger Sven Riggelsen og tilføjer, at det også er vigtigt at have sprinklervæske på bilen.

Efter den regnfattige, solrige sommer kan vinduesviskernes gummi let være blevet udtørret og porøst. Det er derfor en god id også at tjekke, om vinduesviskerne er klar til at sikre rene ruder i den lave efterårssol.