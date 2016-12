Pas på hundens poter, når der saltes

VINTER Når hundene luftes om vinteren, bør man være ekstra opmærksom, da salt på vejene kan være meget hårdt ved deres poter. Det kan være til stort ubehag for hunden.

- Der er to grunde til, at salt kan give ømme poter. For det første kan salt trænge ind i rifter og sprækker i hundenes poter, hvilket kan give svie. For det andet føles underlaget meget koldere for hundene, når der saltes, forklarer Jens Jokumsen, chefkonsulent for familiedyr hos Dyrenes Beskyttelse.

Forbered poterne på saltede stier

Der er en del ting, man som hundeejer kan gøre for at modvirke sviende og ømme hundepoter. Man kan i første omgang søge at lufte hunden steder, hvor der ikke bliver saltet. Derudover bør man behandle hundens poter, inden den bliver luftet ude på de saltede stier og fortov.

- Inden man går ud i kulden, bør man smøre poterne ind i potevoks. Voksen sikre, at der ikke trænger salt ind i poterne. Samtidig undgår du, at hundens poter udtørrer, hvilket mindsker risikoen for sprækker, siger Jens Jokumsen.

Det er ydermere vigtigt at vaske hundens poter efter hver gåtur, så alt salt med sikkerhed er fjernet og ikke sidder i små rifter eller afkroge af poterne.

Dyrenes Beskyttelse fraråder, at man som hundeejer skærer ned på hundens daglige gåture. Følger man foreningens råd, så er hundens poter godt forberedt på de saltede og kolde stier.