Parmatch

Karup Å Golfklub afviklede lørdag den 24. juni deres 3. store åbne match i år. Golfklubbens matchudvalg havde denne gang valgt at der skulle spilles Parmatch, et spil hvor to spillere skiftes til at slå til bolden, og skiftes til at slå ud fra hvert teested.

15. Juli 2017, 06:25