Lørdag lige over middag blev en 19-årig mand påkørt, da han steg ud af bussen på Bredgade i Karup og ville krydse vejen. Bilisten, der kørte forbi den holdende bus, havde ikke en chance for at unggå påkørsel. Heldigvis kørte han med meget lav hastighed. Den unge mand, der blev ramt, blev hentet af en ambulance. På skadestuen kunne man konstatere, at han var helt uskadt.