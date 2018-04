Overså ubetinget vigepligt i Karup

Mange bilister har endnu ikke vænnet sig til den ubetingede vigepligt ved Genvej, når man skal krydse Bredgade i Karup.

Mandag formiddag kunne det være gået alvorlig galt, da en kvindelig bilist overså sin vigepligt og krydsede Bredgade med bil og trailer uden at se sig for. Hun kørte direkte ud foran en stor renovationsvogn. Renovationsvognen, der kom kørende i retning mod Østergade, havde ikke en chance for at bremse og kørte frontalt ind i traileren. Der skete heldigvis ingen personskade.