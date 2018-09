Overblik og hurtig handling er nødvendigt nu

Hun peger på, at landbruget er presset helt ud i ekstremerne, og at bankerne er begyndt at røre på sig, så der skal handles.

Næstformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt bekræfter, at konsekvenserne af den værste tørke nogensinde er kæmpe store. Tørken, med et vandunderskud på 350 mm i maj, juni og juli, kommer ydermere efter et 10-år, hvor landbruget er blevet ramt af den ene vanskelige udfordring efter den anden.

Først finanskrisen for ti år siden, så problemerne med de russiske importforbud, så ophørte mælkekvoterne, som skærpede konkurrencen voldsomt, og herefter kom århundredets værste tørke. Dansk Landbrug har reelt ikke haft tid nok til at konsolidere sig imellem disse hændelser.

Vi kan ikke undgå at se konkurser i kølvandet på tørken og heller ikke at se ellers velfungerende landbrug bevæger sig hen imod problemerne, påpegede Lars Hvidtfeldt og kom ind på, hvad Landbrug og Fødevarer har gjort for at få politikerne til at forstå situationen og tage problemerne alvorligt.

Det gør de. De er meget lydhøre og vi har heldigvis en god dialog, fortalte han og pegede på, at L&F skal videre med en snak om, hvordan landbruget bliver mere robust til i fremtiden at stå sig bedre mod uventede udsving.

Bedre robusthed er noget politikerne selv har nævnt flere gange, påpeger han.

Indlæggene fra både Lars Hvidtfeldt, Chr. Jensen, Torben Wiborg og Erik E. Poulsen fra Danske Halmleverandør blev ivrigt fulgt op af spørgsmål.

Konklusionen på mødet er, at imens der bliver arbejdet hårdt i kulisserne på det politiske plan, har landmændene selv, nu og her, en vigtig opgave med at få talt med deres bankrådgivere.

Familielandbruget MIDT-Jylland

De skal beroliges. Tag kontakt med banken, inden den tager kontakt med dig. Lav et budget for resten af året og et for 2019, hvor de ulyksalige tørkekonsekvenser slår igennem, opfordrede Torben Wiborg, men husk også at tage et budget for 2020 med i banken.

Det er her I skal vise, at I kan komme fornuftigt ud af krisen også.

Mødets farvelopfordringen blev derfor: aftal tid med bankrådgiveren, hellere i dag end i morgen.