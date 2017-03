Otte spørgsmål til Frederiks Friplejehjems kommende forstander

FRIPLEJEHJEM Ugeavisen har talt med Suzanne Helms om hendes tanker og visioner med friplejehjemmet.

Hvad bliver dine primære opgaver som forstander?

- Jeg bliver forstander for huset, jeg skal tegne huset udad til og indadtil, jeg skal være inspirator og rollemodel for alle medarbejdere, sikre kompetenceudvikling, stor trivsel og arbejdsglæde. Jeg skal sikre et godt og meningsfyldt liv for borgerne, som bor her, samt invitere frivillige og gæster ind i huset. Vi ønsker at være et åbent og gæstfrit hus, hvor alle føler sig velkomne. Vi ønsker at blive en aktiv del af lokalsamfundet, hvor vi knytter generationer, binder os sammen omkring oplevelser og livskvalitet. Sanselighed bliver centralt for os og med de rammer, som allerede er tegnet både ude og inde, så er vi meget privilegerede, f.eks. med høns og geder, legeområde for børn, frugttræer og bærbuske, naturen omkring os og meget mere. Hvorfor søgte du jobbet?

- Jeg brænder for at skabe et hjem for de borgere, som har brug for en plejebolig, et hjem med livsglæde og meningsfuldhed, en arbejdsplads fyldt med god energi og arbejdsglæde, et hjem som gæster nyder at gæste. Dette har jeg arbejdet med i 17 år i Silkeborg kommune, og jeg tænker egentlig, at det er lykkedes rigtig godt. Så nu vil jeg gerne være med til at skabe endnu et sted, hvor det bliver attraktivt at bo, gæste og arbejde. Jeg tænker, at jeg med mine erfaringer, fra tidligere, kan have meget at bibringe med. Da jeg så værdigrundlaget for huset - menneskelighed, medbestemmelse og mangfoldighed, samt leve-bomiljø med egen madlavning helt tæt på borgeren, så var jeg ikke i tvivl om, at jeg måtte forsøge at komme i betragtning til stillingen.

Hvilke visioner har du med friplejehjemmet?

- Jeg har helt overordnet en vision om at skabe livskvalitet og tillid til plejehjem i Danmark. Jeg vil gerne være med til at vise og fortælle de gode historier, vise, at vi lever livet, selvom vi bor i en plejebolig. Specifikt for Frederiks Friplejehjem, er min vision at skabe et hjem for borgeren, hvor livet leves præcist, som den enkelte ønsker det. Vi skal skabe oplevelser og livskvalitet hver dag, så du på trods af dine kroniske lidelser lever hver dag. Vi skal grine, synge, danse, bevæge os og gøre præcis det, der skaber mening og kvalitet for dig, som beboer af huset. Og, så drømmer jeg om en minibus til plejehjemmet, så vi kan komme ud i naturen, på heden, til kroen, Dollerup bakker, til vandet osv. Det vil også være dejligt, hvis vi fik råd til et par dobbelt cykler, så vi kan få vind i håret og smil på læben.

Hvordan er Frederiks Friplejehjem anderledes i forhold til andre plejehjem?

- Der går mange historier om det at være et friplejehjem, en af myterne er, at det er et plejehjem for de rige, det kan jeg med det samme afkræfte. Frederiks friplejehjem er for alle, og der er ingen forskel på, om du vælger et kommunalt plejehjem eller et friplejehjem i den sammenhæng. På friplejehjemmet kan vi tænke kreativt i mange sammenhænge, fri af, hvordan det ellers tænkes i kommunal sammenhæng. Vi har og får et stærkt og berigende samarbejde med bestyrelsen og støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem. Friplejehjemmet får højt til loftet, stort set alt kan lade sig gøre, både som borger, medarbejder og i det nære netværk. Det, der giver mening for den enkelte skal prioriteres. Vi kommer til at prioritere privatlivet, naboskabet og oplevelser i det omgivende samfund. Vi kommer til at have mulighedernes hat på, nej hatten lader vi blive hjemme, eller sender den til genbrugsen. Vi kommer til at tage afsæt i, hvem er det, der flytter ind, hvilke ønsker og drømme har du til at leve, hvordan kan vi understøtte dig, så du kan udfolde dig og leve livet med størst mulig meningsfuldhed og livskvalitet og i samspil med dit nære netværk og andre gæster af huset.

Hvad skal du lave, ind til de første beboere flytter ind?

- Der er rigtig mange spændende udfordringer og opgaver frem til åbningen af plejehjemmet. Vi skal have alle medarbejdere ansatte, vi skal på teambuilding-tur, vi skal have afklaret alt, vedrørende det sanselige måltid, hverdagslivet, traditioner og festligheder på plejehjemmet. Der skal etableres gode relationer til de borgere, der skal flytte ind og til deres nære netværk, vi skal gerne have inviteret til, at venner af huset får gode relationer ind i huset til forskellige aktiviteter, samarbejdet med støtteforeningen udvides og understøttes løbende, de gør en kæmpe indsats for plejehjemmet. Vi skal have indrettet hele huset, indgået indkøbsaftaler, afklaret arbejdsgange og praksis for de sundhedsfaglige indsatser osv., så der er nok at kaste sig over, det bliver en meget spændende tid.

Er der pt. ansat andre end dig?

- Lige nu har vi f.eks. opslået stillingsopslag til pedelstillingen, hvor vi forventer en afklaring den 4. april for ansættelse. Herefter kommer de øvrige stillingsopslag i maj. Vi går efter at få rekrutteret de allermest engagerede, kompetente og hjertevarme medarbejdere, som brænder for at skabe et meningsfyldt hverdagsliv for borgerne og deres nære netværk på Frederiks Friplejehjem. Et hjem, hvor livet udfoldes, og vi står sammen om kerneopgaven. Vi går efter at blive et fælles team, som løfter i flok, hvor vi er afhængige af hinanden - hver enkelt gør teamet stærkere. Vi kommer til at være Frederiks Friplejehjem - ikke et sted vi blot arbejder.

Hvornår flytter de første beboere ind?

- Vi holder officiel indvielse af plejehjemmet den 12. august. Den 14. august flytter borgerne ind på plejehjemmet. Forud for indflytning skal alle borgerne visiteres gennem Viborg Kommune. Det benarbejde er allerede, for flere familiers vedkommende, påbegyndt. Vi planlægger indflytningerne så tæt på hinanden som muligt, så vi kan festliggøre indflytningerne og komme i gang med, i fællesskab, at skabe det liv vi ønsker os.

Vil du fortælle lidt om dig selv?

- Jeg er gift med Anders og vi bor i Fallesgårde på ottende år. Sammen har vi Mads på 17 og Julie på 21 år. Vi prioriterer meget familielivet, fællesskabet, naturen og rejser sammen.