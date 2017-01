Orienteringsmøde på Viborg Gymnasium og HF

UDDANNELSE Rundt omkring i landets 9. og 10. klasser er eleverne i fuld gang med at bestemme sig for, hvilken ungdomsuddannelse de skal i gang med, når de er færdige med grundskolen. Og mulighederne er mange:

På Viborg Gymnasium & HF på Skaldehøjvej 12 er der Orienteringsmøde torsdag den 12. januar. Her er der mulighed for at møde de 4 forskellige uddannelser, som skolen tilbyder og samtidig opleve skolens atmosfære, se de moderne undervisningsrammer og møde elever og lærere.

Skolen udbyder spændende studieretninger på den 3-årige STX indenfor både naturvidenskab, humaniora, samfundsfag og det kunstneriske område: Biotek, Science med og uden ophold i Boston, Supersprog, SamPolit, Musik m. fl.

Viborg Gymnasium og HF er en af de skoler, der er blevet skelet til, da der skulle tænkes nyt om den 2-årige HF. Skolenhar i mange år haft fagpakker, hvor der er etableret samarbejde med andre undervisningsinstitutioner og virksomheder. Der gælder f.eks. fagpakkerne sund-pæd, force, kommunikation og innovation.

Den Visuelle HF er den eneste af sin art i Danmark. Det er en 3-årig uddannelse, hvor man både tager en HF-uddannelse og en Visuel grunduddannelse i løbet af de 3 år. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med The Animation Workshop et kraftcenter indenfor Animation i Danmark. Eleverne arbejder med tegning, animation og medier - og er efterfølgende klædt på til blandt andet at søge kreative og andre videregående uddannelser.

EUX-landbrug i samarbejde med Asmildkloster Landbrugsskole er den største EUX uddannelse af sin art i Danmark. Sidste sommer fik de 26 første EUX-ere papir på at være både faglært landmand og student med adgang til de videregående uddannelser. Der er lige nu ikke mindre end 130 elever i gang med skoleforløb på EUXen, mens 30 er ude i praktik.

- På Viborg Gymnasium & HF er der fokus på at give alle elever de bedste muligheder for at løfte deres faglige niveau og kunnen. Alle elever er en del af det unikke elev- og studiemiljø, hvor der er plads til fællesskab og plads til den enkelte i de flotte og tidssvarende fysiske rammer, fortæller man fra gymnasiet på Skaldehøjvej.

Viborg Gymnasium og HF har 4 uddannelser:

STX, HF, Visuel HF og EUX-landbrug

Der er orienteringsmøde torsdag aften den 12. januar.