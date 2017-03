Opstillingsmøde i Dansk Folkeparti

POLITIK Den 2. marts har Dansk Folkeparti i Viborg Kommune afholdt opstillingsmøde med valg af folketingskandidater og byrådskandidater.

Til folketingskandidater blev valgt: Folketingsmedlem Christian Langballe, der opstiller for Viborg Øst-kreds og Liselotte Lynge Jensen opstiller for Viborg Vest-kreds. Liselotte Lynge Jensen sidder i bestyrelsen for Dansk Folkeparti i Vesthimmerland.

Til byrådskandidater blev valgt: 1. Spids- og borgmesterkandidat, Lone Vase Langballe, Tjele. 2. Ove Kent Jørgensen, Viborg. 3. Per Asp, Viborg. 4. Johnny Andresen, Karup. 5. Chris Olesen, Ørum. 6. Svend Erik Jakobsen, Stoholm. 7. Bo Tholstrup, Viborg og nr. 8 blev Kim Lund Laursen, Sparkær.