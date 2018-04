Oprydning og stor interesse for Kølvrå Friluftsbad

Op til påske var der gang i oprydningen i Kølvrå Friluftsbad. Kasserer Lene Kempler fortæller, at der har været håndværkere, som har repareret facade og tag. Nu var det så de frivillige, der tog over. Der blev malet lister, reparerede, ryddet op og gjort klar: Pludselig kommer det gode vejr, så skal her være pænt.

11. April 2018, 07:05