Oplevelser gennem mere end 30 år som frivillig i Karup Bio

BERETNINGEN Karup Bios historie går tilbage til 1950 i den bygning, som vi i dag ser som en utrolig fin og velrenoveret murstensbygning i Bredgade.

Biografen blev som ovenfor anført bygget i 1950 af Kristian Kjær. Hr. og fru Kjær drev biografen, med hjælp fra unge mennesker fra byen, frem til 1976.

Teichert overtog biograf-driften i 1976, men måtte give op i december 1982. Konkurrencen fra TV og video kunne virkelig mærkes i branchen. Der var ikke basis for at en familie kunne leve af en biograf af denne størrelse.

1983

I løbet at 1983 blev der godt flere forsøgt på at få biografen i gang igen bl.a. som en selvejende institution, men det mislykkedes. Først da modellen skiftede til et ApS lykkedes det. Mange givere var skeptiske, men ville selvfølge gerne give os en chance og købte andele i den gode sags tjeneste. For 82.000 kr. blev der købt anparter, så var vi kørende.

Den 9. juni 1983 åbner vi Karup Bio ApS med Søs Westphal som daglig leder og derudover ca. 20 unge ildsjæle til drift af biografen.

I begyndelse havde jeg opgaver som operatør, filmbooker og bestyrelsesopgaver.

Som operatør blev jeg uddannet af Døssing, det var med 2 manuelle film-fremvisere, med små spoler. Spolerne var ca. 45 cm i diameter. Filmene modtog vi oftest i papkasser, hvor filmen for hver spole lå løs i kassen. Filmen skulle spoles over på vore egne spoler og der skulle checkes for skifte mærker nogen kan sikkert huske det lille blink oppe i venstre hjørne på lærredet. Når det kom, var det tegn til operatøren om at hjælpe næste maskine i drift med et håndsving. Når så blink nr. 2 kom, skulle skyderen, som lukkede for lys fra maskine 1 og åbnede for lys fra maskine 2, skubbes til en af siderne. Her kunne man så som biografgænger vurdere, hvor god en operatør man i dag havde i operatørrummet. De dygtigste operatører, kunne lave dette skift stort set uden nogen i salen bemærkede det. Vi havde jo kun, også den gang, gode operatører i Karup Bio.

At gøre en film klar til fremvisningen kunne nemt være en opgave på 1-2 timer.

I slut 80erne blev lydanlægget opgraderet fra mono til stereo noget af en bedrift.

Billetsalg

Billetsalget gik desværre herefter i en årrække fortsat mest nedad. Noget skulle gøres enten lukke eller renovere. Vi valge at renovere og på den måde tage konkurrencen op med ikke kun videoen og nu også kabel-tv og de mange kanaler.

I starten af 90erne blev der købt ny (brugt) filmfremviser fra den lukkede Lindholm Bio ved Aalborg. Nu med store spoler og fjernbetjent fra salen. Ca. 1995 blev der købt nye (brugte) stole fra Palads Bio i København.

Vi kom på internettet med egen hjemmeside www.karup-bio.dk. Opgaven med at opbygge og holde siden ajour var jeg også så heldig at få lov til. Samtidig blev al arbejdet i biografen gjort ulønnet og dermed måtte vi desværre sig farvel til den daglige leder, det var svært.

Stor renovering

2004 blev det helt store år for renovering af Karup Bio. Nu skulle det briste eller bære. Forskellige fonde, kommunen, og ikke mindst en udvidelse af anpartskapitalen gjorde, at der var kapital nok til den helt store ombygning. Sammen med en arkitekt, som skulle have haft forstand på indretning af biograf, gik arbejdet i gang. Biografen var lukket i næsten et halvt år.

Gulvet i biografsalen fik større hældning, operatørrummet blev flyttet ind i salen med en kraftig lydtæt væg og en lydsluse. Vi fik nyt varmeanlæg, nye lækre stole, der var nu plads til 103 gæster, alle med super siddekomfort og god benplads.

Splinter ny THX fremviser og THX lydanlæg med teleslynge. Der blev opsat video-projektor i loftet, så vi nu selv kunne producere reklamerne, som blev afviklet på DVD.

Reklamer

Opgaven med at få produceret reklamerne fra de lokale har jeg også lidt en finger med i en rigtig spændende opgave. I dag foregår dette omkring reklamerne, som et samarbejde med Reklamebureauet FS2 i Skive og os. De lokale reklamer klarer vi selv og vi lægger dem op på serveren, så de bliver afviklet sammen med de regionale og landsdækkende fra FS2.

Billetsalget går efterhånden rigtig fint. Når vi har de rigtige premierefilm, kommer vi i flere år fint over 10.000 solgte billetter.

Digitalisering

I 2011 gik vi helt amok, vi anskaffede en digital-fremviser sågar 3D.

I dag modtager vi alle vore film digitalt, enten leveret på en harddisk eller over nettet. Filmene ligger lokalt på vores egen server når de bliver afviklet.

Bygningen bliver købt i 2013. Året efter bliver udenoms arealerne flisebelagt og der etableres en stor fin P-plads i baghaven. Hele bygningen vandskures og males.