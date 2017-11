Opfordring til Folketinget - udbyg rute 26 fra Aarhus til Viborg - NU!

De tre kommuner er en vigtig del af det østjyske vækstområde. Her findes en lang række store eksport- og videnstunge virksomheder og fremstillingsvirksomheder, mange offentlige myndigheder, forsknings‐ og uddannelsesinstitutioner, samt tusindvis af pendlere, der dagligt bruger rute 26 til transport af varer, tjenesteydelser, viden og arbejdskraft.

Linjeføringen blev endelig fastlagt i juni 2014. Det var vi meget tilfredse med. Men finansieringen af den nye vej lader desværre vente på sig. Det skal der gøres noget ved.

Vi vil derfor opfordre Folketinget til hurtigst muligt at få afsat de nødvendige anlægspenge til at løse de konkurrencemæssige udfordringer, som den nuværende midt-/østjyske transportkorridor fra Aarhus til Hanstholm fører med sig.

Fremkommeligheden på rute 26 opleves i flere perioder af døgnet som meget kritisk. Den store andel af tung trafik, vejens beskaffenhed og den ringe trafiksikkerhed hindrer en effektiv udveksling af varer, tjenesteydelser og arbejdskraft.

Trafikken gennem byer som Sabro, Fajstrup/Lading, Voldby, Svenstrup, Ans og Fårvang er på ingen måde befordrende for at opnå en bedre sammenhæng på tværs af Danmark til gavn for konkurrenceevnen og til glæde for brugerne. For en virksomhed i Rødkærsbro med 100 daglige lastbiltransporter koster den nuværende rute 26 ca. 3.500 transport- og arbejdstimer årligt. Det medfører en årlig merudgift på langt over 10 mio. kr. til løn, afskrivning m.v. Hertil kommer en ekstraudgift til ca. 450 liter diesel om dagen svarende til en merudgift på knap 1 mio. kr. om året. Endelig udledes der helt unødvendigt ca. 450 tons Co2 om året.

Eksemplet viser med al tydelighed, at etableringen af den planlagte nye rute 26 er en rigtig god ide og at det faktisk kun kan gå for langsomt med at få pengene afsat og få sat spaden i jorden.

Mange virksomheder oplever, at trafikken på rute 26 nu også har fået den konsekvens, at det er svært at tiltrække og fastholde medarbejdere. Transporten via den nuværende rute 26 er blevet en så kostbar familiemæssig tidsfaktor, at medarbejdere søger andre veje.

Det er ikke holdbart og derfor opfordrer vi Folketinget til handling NU!