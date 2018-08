Open by night overalt i Frederiks

Om du er til cykelløb, musik, mad og fest, gode tilbud af enhver art eller en koncert med klassiske værker i kirken, så kan du finde det i Frederiks nu på fredag aften, hvor hele byen som sædvanlig står sammen for at lave et godt arrangement for alle og for at skabe liv i lokalsamfundet.

Hos Byens Kagemand bydes på kagebord og kaffe, Camillas Blomster flytter i dagens anledning over til bageren og fremtryller smukke buketter. Der er sang og musik ved Mette Kruse. På DagliBrugsens P-Plads er der sat telt op, hvor der øl, pølser og musik ved Popcrawls. Der er hoppepude til børnene, Grønhøj Vognmandsfirma demonstrerer store maskiner, Karup Speedway viser også et par maskiner frem, og GF forsikring møder op med gode tilbud.

Er man til lækker mad, kan man i DagliBrugsen finde masser af smagsprøver og gode tilbud. Vi har Danmarks billigste tilbud,, udfordrer brugsuddeler Lars Krog. Desuden har delikatessen 50 billetter til salg med rødvinsmarineret okseculotte. - Billetterne skal dog købes inden torsdag eftermiddag.

Under festlighederne vil der også være konkurrencer med gode præmier for enhver smag. Der er ikke andet for at møde op og se, hvad der sker.