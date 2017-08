Open by Night i Frederiks

FREDERIKS Byens forretninger samles igen i år om at skabe liv i lokalsamfundet. Mens de yngste boltrer sig i Swippern,(en hoppepude med roterende arm) kan den ældre generation nyde en Frederiks platte med dertil hørende øl eller sodavand.

Camillas Blomster flytter igen i år til Byens Kagemand, hvor der med garanti vil være noget til den søde tand og noget til den kreative sjæl. Camilla vil som vandligt fremtrylle flotte buketter, mens Lars bager byder på kagebord alla Sønderjylland.

Hos flere af byens butikker kan man under festlighederne deltage i konkurrencer, også byens optillede stande vil afholde konkurrencer. Der bliver sat telte op hos Byens Kagemand og Dagli`Brugsen, hvor Lene og Gregers Laigaard samt DanaDuo og Allan Bech vil underholde på skift.

Mandehørm og lækkerier til kvinderne.

For de mere motorglade, kan de glæde sig til de store Lastbil, der bliver klargjort af Grønhøjvognmandsfirma og Autogården i Skelhøje. Hvis konen ikke er med på denne id, kan hun i mellemtiden gå på opdagelse i Havredals økologiske grøntsags sortiment, der også er repræsenteret ved dette års by night. Aftenen kan sluttes af på Frederiks Kro, der laver sin berømte oksefilet med pommes frites og bearnaise. Kroen garanterer åbent efter butikkernes lukketid.

Denne aften har byens forretninger mange gode tilbud, smagsprøver, musik og åbne døre til pakhuset, der har fået sig en ansigtsløftning. Derfor mød op og støt lokalsamfundet, for at tilbringe et par timer med naboen og en god bid mad.