Onsdags Café i Karup

Det er Ældre Sagen, Trivselspiloterne, Røde Kors og Forsamlingshusets Støtteforening, som er gået sammen om at danne Onsdagscafe et tilbud for personer udenfor arbejdsmarkedet. Foreningerne bag initiativet synes, at der efter ophøret af caf Aktivisten, og det store arbejde Aktivisterne har gjort gennem 25 år, efterlader et tomrum.

Onsdagscaf starter onsdag eftermiddag den 22. august fra og vil efterfølgende være åben hver onsdag i Forsamlingshusets lokaler. Samtidig vilaktiviteten Bowls præsenteres. Det er planen, at det skal blive en del af tilbuddet i cafeen, hvis der er opbakning til det.

Samvær med vitaminer til hjerte og hjerne

Foreningen Onsdagscafeen er et tæt samarbejde mellem medlemsorganisationerne, og har et bredt humanitært, socialt og kulturelt sigte. Onsdagscafeens virke skal skabe rammer for aktiviteter for borgere, der ikke har en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet. Den skal medvirke til at give brugerne et rigere indhold i hverdagen i form af engagement, samvær og oplevelser, kort sagt vitaminer til hjerte og hjerne.

Frivillige er velkomne

Der vil hver onsdag være frivillige, der medvirker til at de brugere, der møder op, får en god oplevelse og nogle hyggelige timer med snak og oplevelser. Der er allerede på nuværende tidspunkt etableret en gruppe frivillige, der står klar til at være til stede til Onsdagscafe fra begyndelsen, men der er plads til flere frivillige. Hvis man har lyst til at være frivillig i projektet, kan man kontakte Elin Kronborg på telefon 4153 6759. Derudover er medlemsorganisationerne også interesseret i at få flere foreninger med i projektet, hvis man som forening eller gruppe kan bidrage med noget og se et formål med at være med.

Stiftende generalforsamling

Foreningen bag Onsdagscafe afholder stiftende generalforsamling den 15. august i Karup Forsamlingshus.

Onsdagscafeen er åben først gang d. 22. august kl. 13.00-16.00 i forbindelse med Byfesten, hvor alle interesserede kan kigge forbi, få en kop kaffe og prøve kræfter med spillet Bowls.