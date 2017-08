Om placering af et Draken fly

Vi er af den overbevisning, at Draken flyet tilhører Flyvestation Karup, men at Draken flyets form og drønet også tilhører Kølvrå og Karup, hvor flyet i mange årtier var en stor del af byernes identitet.

Hvor mange har ikke kigget op, når en Draken eller flere kom lavt over byen, for derefter at dreje om på siden og afsløre sin deltavingede form. En form som var så futuristisk, at man altid kiggede en ekstra gang.

Vi har i det sidste stykke tid arbejdet på et forslag til en udsmykning og en ide for rundkørslen på rute 12 gennem Karup ved Hessellundvej.

Vi har taget udgangspunkt i Jørn Birkeholms plakat Der er drøn over Kølvrå, fra 1981, som viser en Draken, der med drøn i, boltrer sig på himlen.

Skulpturen symboliserer Karup og Kølvrås historie, og viser to Draken over landskabet, inden de drejer ind til landing, som vi har set dem gøre så mange gange.

Skulpturen tænkes udformet af to patinerede jernplader, der hver viser sin udskårne Draken i et let drej over lokalområdet. En lethed som også afspejles i dynamikken mellem de to plader, som står med afstand, men stadig med en tyngde, som fastslår områdets historie og nuværende betydning.

For der er stadig noget i luften.