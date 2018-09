En 42-årig mand fra Ry blev grebet i at stjæle oksefileter af et årvågent personale i DagliBrugsen i Frederiks. Manden forsøgte at løbe fra stedet, men blev indhentet af personalet, som tilbageholdt ham, indtil politiet ankom og kunne anholde ham.

Manden er en tidligere kending af politiet netop på grund af butikstyveri.