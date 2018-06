Og nu til vejret

I vejrtjenesten hos DMI i Karup sidder blandt andet Kenneth Henriksson, som er uddannet flyvemeteorolog. En meteorologs primære arbejde er at udarbejde vejrudsigter på baggrund af observationer og vejrmodeller, der er baseret på komplicerede matematiske beregninger.

De fleste meteorologer arbejder ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Her arbejder de enten i Centralvejrtjenesten i København, på Vejrtjenestecenter Karup, ved flyvestationer i Danmark eller ved Vejrtjenesten i Kangerlussuaq/Søndre Strømfjord i Grønland.

Forsvarets vejrtjeneste

I 1990erne og 00erne eskalerede behovet for lokal rådgivning, men idag er vores rolle her i Karup mest af militær karakter. Og det var da også militæret, vi oprindelig var sat i søen for at servicere, fortæller Kenneth. Oprindelig hed det forsvarets vejrtjeneste og lå under forsvaret organisatorisk. For vejret er en vigtig parameter, når man skal i krig. Parametre som sigtbarhed, skyhøjde og vind har stor betydning for forsvarsgruppen. Derfor leverer DMI i Karup også hver 6. time vejrudsigter til forsvaret 24/7. Mange krige er igennem tiden blevet afgjort på grund af vejret, forklarer Kenneth. Alene det at have det rette tøj med er en væsentlig faktor i forhold til, om en operation bliver en succes. 30 graders frost eller 50 graders varme er ikke ligegyldigt. Derfor er meteorologer også uddannede til at deltage i krig. De udgør blandt andet en del af den støtte, der leveres til de danske F16 fly. Det er vigtigt at kunne forudse vejret i operationsområdet.

Vejret før og nu

For 25- 30 år siden lavede man vejrudsigter ud fra en analyse af den aktuelle vejrsituation. Det var ret omstændeligt. Meteorologen tegnede vejrkort på et lysbord. Flyttede frontsystemer og nedbørsområder hver tredje time og kunne derved se, hvordan det hele flyttede sig. Det er fortsat en ok metode, men man kan maksimalt kigge 12 timer frem. I dag er kvaliteten af vejrudsigten stadig stigende. Vi producerer flere og flere data, forklarer Kenneth. DMI måler og producerer rå data blandt andet ved manuelle højdemålinger, som giver information om, hvordan atmosfæren er skruet sammen. Vejrudsigter i dag laves i en supercomputer med formler og ligninger. Der er ret stor forskel på, hvordan de mange beregninger skriver frem. Det er så meteorologens opgave at vurdere dataene og ud fra dem give den mest præcise vejrmelding.

Sommeren 2018?

I dag kan DMI kigge 240 timer frem. Derfor er Kenneth heller ikke meget for at kigge frem og spå om sommerens vejr. Hvis man kigger tilbage i tiden, er der en tendens til, at et varmt forår efterfølges af en kold og regnfuld sommer. Men der er jo ingen grund til at tage sorgerne på forskud, slutter han.