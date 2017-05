Officiel indvielse af bymidte

INDVIELSE Når der på lørdag fejres den officielle indvielse af, at by-forskønnelsesprojektet i Karup bymidte er færdig, vil formanden for Teknisk Udvalg i Viborg Kommune, Johannes Vesterby kl. 10 holde åbningstalen på torvet ved Karup Kultur & Forsamlingshus. Umiddelbart efter vil markeringen af indvielsen foregå ved at alle børn, der har lyst, i fællesskab klipper en rød snor over.

Arbejdsgruppen har valgt børnene til snor-klipningen, da det i høj grad også er deres by, og vi håber, at børnene og alle andre i fremtiden vil gør brug af torvet og de øvrige hyggesteder i bymidten.