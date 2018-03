OBS OBS OBS - billedforedrag flyttet til Kulturhuset

Inger Merstrand fra Lokalhistorisk Forening beklager meget, at de er nødt til at flytte Børge Mortensens foredrag og generalforsamlingen den 21. marts. Det afholdes i Kulturhuset i stedet for i Dagcentret, der har været så uheldig at dobbeltbooke lokalet.

Inger Merstrand lover, at der vil stå et medlem ved Dagcentret og fortælle folk, at de i stedet skal hen i Kulturhuset.