Nyt tiltag i AIF projekt +60

BEVÆGELSE Projektet er startet op i samarbejde mellem Alhedens Idrætsforening og Pensionistsvømmerne og er inspireret af DGI og DHFs Vision 2025 Bevæg dig for livet.

Projektet handler i alt sin enkelthed om, at kombinere sportslige aktiviteter i AIF med socialt samvær og frokost i Alhedehallernes kantine.

Projektleder Inge-Lise Sterup fortæller til Ugeavisen:

- Da os der nu er +60 er vokset op med 3. halvvej, som noget nær det vigtigste, synes vi, at det skal være en meget vigtig del også at komme i kantinen. Det er selvfølgelig frivillig, men en hyggelig times tid, hvor man kan få vendt de aktuelle dagsordner, og det gør jo altid en godt tilpas. På den måde får vi så slået 2 fluer med et smæk, nemlig at holde kroppen i gang og samtidig mødes på det sociale plan.

Informationsmøde

Torsdag den 12. januar afholder AIF informationsmøde om projektet i hallens kantine. Herefter er der mulighed for sportslig udfoldelse først svømning med Pensionistsvømmerne, så badminton og inden fælles frokost gymnastik i hallen, hvor alle kan deltage.

- Da Alhedehallerne giver mulighed for mange aktiviteter, kan der hen ad vejen tilføjes nye aktiviteter alt efter brugernes ønsker. Det kunne fx bare være en gåtur i den friske luft sammen med andre +60 borgere, men selvfølgelig alt sammen kædet sammen med frokost og socialt samvær med de +60 borgere, der dyrker anden motion denne dag, slutter Inge-Lise.

Frivillig hjælper

Har du en id til en sportslig aktivitet, eller vil du gerne være frivillig hjælper til en aktivitet, kan du kontakte Inge-Lise Sterup på tlf. 2090 5839 eller via mail: fts.sterup@fibermail.dk

Se annonce i uge 1 i Karup Ugeavis.