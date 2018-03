Nyt tag til Skelhøje Købmandsgaard

Der var stor jubel i Skelhøje, da man tilbage i februar 2017 fik positivt svar på en ansøgning til Realdanias kampagne Underværker. Realdania havde valgt at belønne Skelhøje borgernes store engagement med kr. 750.000 til helt nødvendige og bekostelige forbedringer af den hundrede år gamle bygning. Det næsten hundrede år gamle og slidte tegltag skal skiftes, og der skal isoleres og sættes nye vinduer i på første salen, så varmeudgiftes kan nedsættes.

At få så mange penge var dog ikke helt problemløst. Realdania stillede krav om, at der blev tilknyttet en arkitekt til renoveringsprojektet. Huset er fra 1921, og i forbindelse med renoveringen er det vigtigt, at den gamle byggestil bevares. Der gik derfor en rum tid med at finde, indhente tilbud fra tre arkitekter og efterfølgende få vedkommende godkendt af Realdania. Arkitekten, Søren Yde, har efter møde med bestyrelsen for Volden 2 ApS og det nedsatte byggeudvalg beskrevet, hvordan opgaven skal løses.

Beskrivelsen af byggeriet har været omkring Realdania, som godkendte beskrivelsen først i 2018. Der blev så indhentet tilbud fra tre lokale håndværkere, og endelig tirsdag i sidste uge blev det afgjort, at det bliver Tømrerfirmaet, Michael Omme ApS, der tager sig af opgaven. Planen er, at de starter efter sommerferien, så huset står stærkt og flot til næste efterårsstorm.