Nyt om røveriet i Karup

Selve røveriet gik meget hurtigt. De var lynhurtigt inde og lynhurtigt ude igen. Det, at røverne truede med kniv og pistol, gør sagen særlig alvorlig. Politiet tog det meget seriøst. De var her indenfor 10-15 minutter, og de gjorde en super indsats. Der kom 10-12 betjente, en hundepatrulje og en helikopter. Betjentene sikrede sig derfor gode spor til efterforskningen. Både kassemedarbejderen og de kunder, der var i nærheden, fungerede ligeledes som gode vidner. Desuden har vi også billeder fra overvågningskameraet.

Nicolai afslutter samtalen med at fortælle, at Coops erhvervspsykolog straks mødte op i går aftes, så der var lejlighed til at få snakket det hele igennem. Både kunder og personale er nu tilbudt krisehjælp.