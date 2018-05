Nyt navn, skilt og køkken i Grønhøj

Grønhøj Kulturhus har været igennem en køkkenrenovering her i vinter. De frivillige omkring huset har taget vægge ned, så køkkenet er blevet større og lettere at komme omkring. Den gamle fryser og det gamle strømslugende køleskab er skiftet ud med nye strømbesparende modeller.

Sidste skud på stammen af renoveringerne er et tidsvarende skilt på huset. Bo Løwel og jeg syntes, vi måtte have et skilt med det rigtige navn på huset, fortæller Arthur Møller Rasmussen, formand for Grønhøj Kulturhus bestyrelse.

Næste opgave, der venter de flittige frivillige, er udskiftningen af fliserne foran huset.