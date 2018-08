Nyt kort over Karup Å

Riverfisher har sammen med lystfiskerne og lodsejerne ved Karup Å fået lavet et kort, som er vandafvisende og bæredygtigt, fortæller Henrik Holmskov, Viborg Kommune.Kortet er trykt på stenpapir, som er lavet af knust kalksten. Det betyder, at det aldrig har set skyggen af et træ, og samtidig har det ikke kostet en dråbe vand at producere. Kortet kan rekvireres hos Ugeavisen Karup og andre lokale erhvervsaktører.

Der står på forsiden, at prisen er 20 kr., men foreløbig uddeles det ganske gratis.