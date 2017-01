NYT ÅR NY ENERGI NY FREMGANG

BOLIGMARKEDET - Ved årsskiftet 2015 til 2016 kom jeg med en forudsigelse om et godt 2016. I kender alle fornemmelsen det er SKØNT at få ret. 2016 levede op til forventningerne godt og vel. Det der er endnu bedre er, at 2016 i løbet af året blev bedre og bedre og faktisk blev 4. kvartal det bedste vi nogensinde har oplevet. Det lover super-godt for et fantastisk 2017, udtaler ejendomsmægler, valuar og partner i John Frandsen A/S, Tom Madsen i en pressemeddelelse.

På mange måder var 2016 turbulent med Brexit, præsidentvalg, ny regering herhjemme og meget mere men turbulens giver jo til sidst et vigtigt begreb: Afklaring.

Afklaring giver ro. Ro er så meget bedre end usikkerhed også når vi taler boligmarked.

Renten er så småt begyndt at stige. Den er stadig lav, men kurven er knækket. Den ekstremt lave rente vi har haft er jo reelt et sygdomstegn økonomierne har haft influenza. Når renten begynder at stige er det et stensikkert tegn på bedre tider. Når virksomhederne oplever positiv udvikling tør de at investere og ansætte nye medarbejdere.

Hvis der t nøgletal, der er vigtigt for boligmarkedet er det netop arbejdsløshedstallet. Når arbejdsløsheden er lav, er boligmarkedet godt! Her er det værd at bemærke, at undersøgelser har vist, at ca. 70% af virksomhederne forventer at ansætte flere medarbejdere i 2017.

- Derfor solen skinner på 2017, jeg ser ingen mørke skyer i horisonten og vi får alle et fantastisk nyt år i 2017. Som jeg sagde sidste år: Jeg vædder aldrig men kald mig Mads(en) hvis ikke jeg får ret, slutter Tom Madsen.