Nystiftet Feldborg Knallertklub har plads til både unge og gamle i nye lokaler

Det har været et stort ønske for den nystiftede Feldborg Knallertklub at få et fast sted at mødes, hvor der var mulighed for at mødes og makke i maskiner og måske få opbygget en ungdomsafdeling. Frem til nu har den knallertglade gruppe mødtes her og der, men i vinter fik de mulighed for at leje nogle gode lokaler på rimelige vilkår. Den seneste tid har de brugt på at renovere stedet. Søndag kunne klubben så endelig afholde åbent hus, så alle interesserede kunne høre om klubben og se de nye lokaler.

Målgruppe

Per Steenberg, der er blevet formand for knallertklubben, fortæller, at klubben består af en flok herrer fra Feldborg og Karup egnen med interesse for ældre knallerter og mekanik. Vores målgruppe er alle med interesse for mekanik, forklarer Per og fortsætter: Samlingspunktet skal være de gamle knallerter, der har mere end 25 år på bagen. Han glæder sig til for alvor at få taget de nye lokaler i brug, og han ser mange gode fremtidsmuligheder her. Vi vil gerne have mange unge ind, forklarer Per, så kan de unge lære af de gamle. Det vil være godt for alle parter.

Arrangementer i støbeskeen

Feldborg Knallertklub vil lave ture og arrangementer, der har med knallerter at gøre. Allerede nu på fredag den 27. april samarbejder de med MC mod mobning. Sammen med en stor flok motorcykler kører de på knallert ud til et mobbeoffer i håb om at være med til at hjælpe med at sætte fokus på problemet. Alle på knallert er velkomne til at deltage. Det er bare et af de arrangementer, som den nye klub har i støbeskeen, lover Per.