Nyrenoveret Draken tilbage pÃ¥ sin plads

Der har været mange planer med flyet. Af sikkerhedsmæssige årsager har vejdirektoratet afvist at sætte det i rundkørslen ved Karup, fortæller oberst og chef for Helikopterwing, Henrik Kanstrup. På sigt ønsker vi at samle Drakens og flyvestationens historie i den historiske samling i Gedhus. Det vil så være mere tidssvarende at sætte en helikopter her ved hovedindgangen, fortsætter han. Lige nu er vi ved at udfase den blå helikopter, og vi har derfor anmodet om at få en af de udfasede helikoptere til at pryde indgangen til flyvestationen. Men indtil det er muligt, glæder vi os over den flotte renoverede Draken.