Nyhedsbrev til børnefamilier fra Viborg Bibliotekerne

Det vil Viborg Bibliotekerne gerne komme i møde. Derfor har de udviklet et nyhedsbrev for børnefamilier.

I uge 6 lancerer Viborg Bibliotekerne et nyhedsbrev for børnefamilier, som havner i din mailboks fire gange om året. Nyhedsbrevet indeholder en oversigt over alle Viborg Bibliotekernes begivenheder for børn og børnefamilier, så det nu bliver nemmere for dig at følge med i, hvad der sker.

Vind oplevelsesgavekort

Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, er du med i lodtrækningen om lækre sponsorerede præmier: en tur for to børn og to voksne til f.eks. Viborg Svømmehal, Trampolin Park & Legeland Viborg, Energimuseet og Verdenskortet i Klejtrup. Præmierne udtrækkes på hverdagene i vinterferien, så tilmeld dig gerne inden uge 7.

Vi er utrolig glade for, at de populære og børnevenlige institutioner har villet sponsorere et oplevelsesgavekort til støtte for lanceringen af Børnebibliotekets Nyhedsbrev, fortæller børnebibliotekar Anne-Mette Myrhøj fra Viborg Bibliotekerne.

Du kan tilmelde dig Børnebibliotekets Nyhedsbrev allerede nu på viborgbib.dk eller på et af bibliotekerne i Viborg Kommune og dermed sikre dig at få information om f.eks. de mange vinterferieaktiviteter, som Viborg Bibliotekerne tilbyder. Og måske bliver det lige præcis dig, der bliver en af de heldige vindere af en oplevelse for din familie.