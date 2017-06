Nyhed: Mercantec klar til at uddanne elektrikere

UDDANNELSE Nu kan hele uddannelsen tages i Viborg.

De fleste af os har opdaget det. Vi lever i en dybt elektronik afhængig tidsalder, hvor udviklingen går rygende stærkt. En af de faggrupper der allerede nu er mangel på, og som vi i fremtiden kommer til at efterlyse endnu flere af er elektrikere. Ind til nu har Mercantec i Viborg blot kunnet tilbyde grundforløbet på elektrikeruddannelsen. Fremover har Mercantec den fulde elektrikeruddannelsen på sin liste over erhvervsuddannelser.

Ledighed helt i bund

- Det har længe været vores ønske at kunne tilbyde den fulde elektrikeruddannelse med alle de specialområder, som det kræver i dag. Det er lykkes nu, og det er vi både stolte over og glade for, siger direktør for Mercantec, Kirsten Holmgaard, i en pressemeddelelse

Tiltaget hos Mercantec hilses velkommen hos elektrikernes fagforbund.

- Ledigheden er helt i bund på hos os. Vi har under en procent ledige elektrikere i øjeblikket. Samtidig vil en stor del af vores arbejdsstyrke gå på pension i de kommende år så der er i allerhøjeste grad behov for nyuddannede elektrikere, siger Peter Høybye Kann, der er formand og faglig sekretær for Dansk El-Forbunds afdeling i Midtjylland.

Samfundsbehov

Hos el-branchens uddannelses sekretariat har man længe været fokuserede på netop fremtiden på området. Ikke mindst fordi faget er i rivende udvikling.

- Den teknologiske udvikling er i voldsom vækst især på kommunikationsområdet og indenfor nye teknologier som for eksempel robotteknologi. Når man eksempelvis installerer en ny komponent, så går der i værste fald ikke mere end et par år, før ny teknologi er på markedet. Som samfund har vi derfor et meget stort behov for dygtige veluddannede elektrikere med specialkompetencer, siger Morten Cassander, der er konsulent i el-branchens uddannelses sekretariat.

Den fulde uddannelse til elektriker tager fire et halvt år og består, ud over undervisningsforløbet hos Mercantec, af lærlingetid hos en virksomhed.

Case: 10 års forskel samme drøm

Mikkel og Jasper ser frem til et fag stort set uden arbejdsløshed

To af dem, der ser ekstra meget frem til, at Mercantec nu tilbyder den fulde uddannelse til elektriker, er Mikkel Kastberg Faarup og Jasper Gad Nørbo. De bor i henholdsvis Ravnstrup og Hjarbæk og glæder sig over, at de ikke skal køre til eksempelvis Randers, Thisted eller Skive for at færdiggøre drømmeuddannelsen som elektriker.

- Det er da rigtig meget nemmere det hele, at jeg kan blive her i Viborg. Jeg ville nok have rejst efter det, men dejligt at jeg kan tage min drømmeuddannelse her i min egen by, siger Mikkel Kastberg Faarup.

Behov for arbejdskraft

Både han og Jasper Gad Nørbo ser frem til at arbejde i et fag, der i øjeblikket har under en procents arbejdsløshed. Ingen af dem skulle gøre sig særligt store anstrengelser for at få en lærlingeplads. Når de begynder deres hovedforløb på Mercantec efter sommerferien er de samtidig lærlinge hos EL:CON i Viborg. Og hos EL:CON er man også glad for det nye tiltag på Mercantec.

- Vi har virkelig behov for arbejdskraft. Når vi slår en stilling op, så får vi i øjeblikket højst en håndfuld ansøgninger, så der er ingen tvivl om, at vi har brug for dygtige folk i faget, siger Allan Mellbak Branth, der er projektleder og uddannelsesansvarlig hos EL:CON Viborg.

EL:CON i Viborg har lige nu 14 lærlinge. Ind til nu er de kommet langvejs fra. De to nye lokale lærlinge får kortere til lærerpladsen hos EL:CON, hvor de får afprøvet mange facetter af faget.

Vendt siden finanskrisen

Mikkel Kastberg Faarup er 27 år og har en uddannelse som hundefører fra flyvestationen i Karup. Han glæder sig til et fag i vækst og med masser af udviklingspotentiale.

- Det betyder helt sikkert meget for mig, at der stort set ingen arbejdsløshed er. Det er da en rar fornemmelse, at der både er lærerpladser og jobs at få bagefter, også når man som mig er etableret med hus og kæreste og nok er endnu mere etableret, når jeg er færdig, siger han.

Der er ti års forskel på EL:CONs to kommende elektrikerlærlinge. Drømmen og interessen for området er de rørende enige om.

- Jeg har altid interesseret mig for elektronik og for at skabe noget. Jeg har altid været god til computere og den slags, men jeg vil også gerne have et ordenligt håndværk, så derfor skal jeg være elektriker. Det er virkelig udfordrende, og det er også ret sjovt, siger 17-årige Jasper Gad Nørbo.