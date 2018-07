Nye værker fra gammelkendt multikunstner

Det er ved at være en kendt sag, at Jørn Birkeholm er en alsidig kunstner med en ubændig trang til at udforske nye materialer, nye veje og det han ikke tidligere har prøvet.

Den her gang bevæger Jørn Birkeholm sig ud en materialeblanding, som er ganske utraditionel.

Metaller, maling, lærred og meget mere tilsat den gode portion fantasi og eksakte viden han har så meget af.

Han har selv tidligere udtrykt det på denne måde: Når vi tager imod udfordringer her i livet og står overfor store valg, er det et valg om at gå gennem en dør eller ej. Vælger man at åbne døren, tage udfordringen, forstår man først konsekvensen, når døren er lukket bag en og man er langt inde i det nye rum.

På forhånd kan vi kun se tingene omkring valget, altså omkring døren, men ikke sandheden.

Derfor er Jørn Birkeholm altid spændende at invitere til at udstille og derfor tør Dollerup Kunstudvalg også gøre det, selv om det er tredje gang efterhånden.

Man kan kun sige glæd Jer!

Jørn Birkeholm startede sin amatørkunstneriske karriere som medlem af Århus fotografiske amatørklub og som debutant på en maleriudstilling i 1961, og siden har han arbejdet både med det fotografiske og malerierne.

Selv om han efterhånden har været kendt som kunstner gennem mange år lægger han stadig vægt på at kalde sig og betragte sig som amatør.

-Jeg skal ikke bevise noget med mine billeder, ikke dokumentere noget. Jeg laver det, jeg har lyst til, siger han altid og er klar til at få en snak med folk om det de ser i billederne eller måske hellere ville have set.

Der er fernisering i Dollerup Forsamlingshus nu på søndag