Nye trivselspiloter kan melde sig nu

Uddannelsen giver inspiration til alle, der har lyst til at gøre en forskel i eget lokalsamfund med aktiviteter for børn og voksne.

Første hold trivselspiloter blev udklækket i 2016, og nu får flere muligheden for at følge undervisningen på fire gange tre timer og dermed blive klædt på til at igangsætte og implementere større eller mindre sundhedsfremmende aktiviteter i eget lokalområde.

Uddannelsen begynder om aftenen tirsdag den 30. oktober og afvikles herefter mandag den 12. november, mandag den 26. november og mandag den 10. december på Sundhedscentret i Viborg.

Det er Viborg Kommunes sundheds- og forebyggelseskonsulenter, Dennis Krogsdal Madsen og Merethe Jelsbak Raundahl, der primært står for tilrettelæggelse og undervisning på uddannelsen. Der vil dog også være oplæg fra eksisterende trivselspiloter, der på opstartsaftenen for den nye uddannelse fortæller om, hvordan de gik fra id til at udføre deres initiativ, og hvad de laver som trivselspiloter.

Frivillige borgere højner trivslen

Viborg kommune er geografisk stor, og derfor giver det god mening at frivillige borgere er med til at højne trivslen i lokalområderne. Som ny trivselspilot bliver man en del af et netværk med 48 andre trivselspiloter og medarbejdere fra Sundhedscentret og sundhedssatellitterne, fortæller sundheds- og forebyggelseskonsulent Merethe Jelsbak Raundahl. Som eksempel på aktiviteter, der allerede er i gang blandt trivselspiloterne, nævner hun fællesspisning, gå-, løbe- og cykelture, yoga, spisegrupper for enlige mænd, aftenhøjskole. Vi har fokus på trivsel i bred forstand, så det er kun fantasien, der sætter grænser. Man kan komme på uddannelsen selv eller sammen med andre fra lokalområdet, tilføjer Dennis Krogsdal Madsen.

Tilmelding

For tilmelding til kurset eller for yderligere oplysninger kan man kontakte sundheds- og forebyggelseskonsulent, Dennis Krogsdal Madsen, eller konsultere www.sundhedscenter.viborg.dk/trivselspilot