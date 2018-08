Nye kursustilbud fra lof

Det store program udsendes til alle i Viborg Kommune, men for at gøre det mere overskueligt, er der trykt et lille program med kurserne i Karup-området, som kan hentes på bibliotekerne i Karup og Frederiks. Eller man kan gå ind på hjemmesiden lof-midtjylland.dk og helt nede i bunden på forsiden klikke sig ind på Kurser i Karup-området.

Sidste år havde LOF stor succes med at afholde strikkefestival i Grønhøj. Der var meget hurtigt udsolgt til kursister fra nær og fjern. I år er der også en strikkefestival lokalt. denne gang på Frederiks Skole, hvor der dels er workshops, dels foredrag med Bente Geil, som er forfatter til bogen Strik for syv sytten. Har du lyst til mere, er der yderligere to strikkeworkshops.

Som noget nyt afholder LOF også kurser om haveplanlægning og beskæring af frugttræer og bærbuske. I samarbejde med ÆldreSagen har LOF fået den kendte farmaceut og forfatter, Anette Sams, til at komme til Karup Forsamlingshus, hvor hun vil fortælle sandheden om, hvordan man får et stabilt blodsukker.

Skelhøje Kulturhus vil som tidligere danne rammen om yogaholdene, og som noget nyt vil der være et hold for voksne og børn på 5-8 år.

Herudover er der tilbud om lungetræningshold i Benefit Karup, jagtkursus, engelskhold, porcelæns- og glasmaling, pileflet, raku, betonstøbning, stenhugning og blomsterbindingskurser, og ved juletid kan man lære at lave flødeboller og chokolade.

Vi glæder os over opbakningen til, at det er muligt at arrangere så mange lokale arrangementer, slutter Gitte.