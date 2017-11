Ny spændende aktiviteter på FIT DEAL

AIF, KKIK, Karup Orienteringsklub og Karup Skytteforening er blevet en del af FIT DEAL

Vi er så heldige, at vi har fået helt nye foreninger og helt nye aktiviteter med på FIT DEAL, fortæller projektleder Pia Arendt fra Viborg Idrætsråd. Hun opfordrer til, at man går ind på FIT DEALs hjemmeside og tilmelder sig et hold. Man kan gøre det lige, når det passer ind i programmet.

Målet er mere idræt - både for dem, der allerede er aktive, og for dem, der dyrkede idræt engang, men ikke gør det nu. Det er en enestående mulighed for at få sjove idrætsoplevelser, lige når det passer ind, fortsætter Pia Arent. Det er samtidig meget let og brugervenligt for brugerne at tilmelde sig den ønskede aktivitet via www.fitdeal.dk, hvor de forskellige aktiviteter købes fra gang til gang efter payn`play princippet, og det er således helt frivilligt, hvad man har lyst til at prøve hvornår.