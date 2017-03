Ny planlægning for udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik

FABRIKSUDVIDELSE Viborg Kommune påbegynder planlægningen for udvidelse af Karup Kartoffelmelfabrik i den sydvestlige del af Karup, og opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag og ider til planlægningen.

Karup Kartoffelmelfabrik producerer kartoffelmel til industrien, som anvender det til fremstilling af fødevarer, papir og medicin. Ca. 90 % af produktionen eksporteres.

Ny stor fabrik

Karup Kartoffelmelfabrik ønsker at etablere en ny stor fabrik i perioden frem mod 2025. Produktionsmængden svarer til det tilladte i den eksisterende miljøgodkendelse (120.000 tons kartoffelmel), som er meddelt af Miljøstyrelsen. Denne produktion er ikke ønskeligt på længere sigt på det nuværende anlæg dels af produktionsmæssige årsager (stivelsesudbyttet falder) og dels af miljømæssige årsager (støj i forhold til nærliggende boligområder).

Udvidelse

Planlægningen forventes at omfatte et ca. 60 ha stort erhvervsområde, der afgrænses af Åhusevej og areal med solfangeranlæg, se kortet. 50 ha af de 60 ha er nyudlæg, som i dag er i landzone. Arealet udbygges over en længere årrække, og arealudlægget fremtidssikrer virksomhedens udviklingsmuligheder bl.a. med fremtidige specialproduktioner.

Der reserveres endvidere areal til et biobrændselsanlæg, som tænkes placeret i den nordligste del af området. En mulig omfartsvej vil forløbe gennem området, og beslaglægger 2,9 ha. Disponering af området sker med princippet om, at de mindst lugtende og støjende aktiviteter sker på arealet øst for omfartsvejen (siloer, lager, pakkerier, administration mv.), mens selve produktionsanlægget placeres i den vestlige del om planområdet. Dermed skabes størst mulig afstand til boligområderne.

Siloer ønskes opført i en højde af op til 25 m, enkelte siloer op til 55 m. Alle høje bygninger placeres i tilknytning til eksisterende siloer.

Vejadgang til området forventes at være fra Åhusevej.

Plangrundlag

En stor del af området er i kommuneplanen udlagt til erhvervsområde, og en mindre del er udlagt til tekniske anlæg. Den resterende del er ikke omfattet af kommuneplanens rammeområder. For det samlede planområde skal der laves et kommuneplantillæg, der fastlægger de overordnede rammer for området (max. bebyggelsesprocent, max. byggehøjde, miljøklasser mv.).

De eksisterende rammeområder afgrænses mod nordvest af en arealreservation til en mulig omfartsvej nordvest om Karup. En indskrænkning af vejreservationen er aftalt med Vejdirektoratet, og fremgår af kortet.

En stor del af planområdet er byzone og omfattet af lokalplan nr. 317 for den eksisterende virksomhed, og en mindre del er omfattet af lokalplan nr. 403 for et solvarmeanlæg. Arealet vest for omfartsvejen er ikke lokalplanlagt. For det samlede planområde skal der laves en ny lokalplan, der bl.a. fastlægger byggefelter, vejbyggelinjer, beplantningsbælter, vejadgange m.v. samt sikring af den beskyttede natur i området.

Miljøvurdering

Viborg Kommune skal lave en miljøvurdering af planforslagene. Det forventes, at der skal udarbejdes en miljørapport, som belyser anlæggets visuelle påvirkning, trafik, natur, støj-, luft- og støvemissioner.

Bygherre skal VVM-anmelde projektet til Miljøstyrelsen, som afgør, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Hovedspørgsmål

Der er følgende hovedspørgsmål til planlægningen:

- Hvordan kan høje siloer indpasses i omgivelserne?

- Hvordan sikres et godt samspil med Karup by?

- Er der særlige forhold i området, som der skal tages højde for i planlægningen?

- Er der andre emner, du ønsker belyst?

Den videre planlægning

Når denne fordebat er slut, vil vi vurdere de indkomne ider og forslag, og dernæst udarbejde forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljørapport. Planforslagene, miljørapporten og den eventuelle VVM-redegørelse kommer i offentlig høring, hvor du igen kan komme med bemærkninger.

Deltag i debatten - borgermøde

Der afholdes borgermøde tirsdag den 28. marts 2017 kl. 17-19 i Karup Forsamlingshus.

Hvis du har forslag, ider eller bemærkninger til planlægningen, vil Byrådet gerne høre disse, så de evt. kan indgå i det videre arbejde.

Du kan sende dem via post eller e-mail på adresserne nedenfor, så vi har dem senest den 30. marts 2017.

Du er velkommen til at kontakte Merete Aagaard på tlf. 87 87 86 43, hvis du har spørgsmål.

(Artiklen er fra Viborg Kommunes hjemmeside)