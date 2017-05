Ny opholds- og aktivitetsbane i Karup

KARUP I søndags påbegyndte arbejdet med anlæggelse af en stor opholds- og aktivitetsbane på grus-pladsen på Genvej 4 ved Karup Skole og biblioteket.

Her bliver blandt andet anlagt multibane, basket-bane, parkour, asfaltbakke, bordtennis, scene og opholds/hygge-områder.

Karup-borgeren Pia Dohn, som er den primære på projektet, fortæller til Uge-Avisen:

- Det er mere end to år siden, vi søgte de første midler fra diverse fonde, og da tiden er ved at løbe ud for nogle af de tilsagn, vi har fået, er det vigtigt, at vi kommer i gang nu. Det er en gruppe fra Støttegruppen bag byfornyelsen, der har stået for projektet. Vi har selv rettet grus-pladsen af og Uno Koncept står for leveringen og opsætningen.

Hele projektet koster 1.040.000 kr., et beløb, der kunne have været en del højere, hvis ikke så mange havde lagt frivillige kræfter i projektet.

- I idfasen er de unge blevet spurgt om, hvad de ønsker sig, og det har vi taget hensyn til, så vi håber, at de også vil værdsætte stedet og bruge det på en god måde, når det står færdigt. Ind til da, er det helt okay, at de følger byggeprojektet, bare UNO får plads og ro til at arbejde, fortsætter Pia.

Når projektet er klar til brug, er der lavet en driftsaftale mellem Viborg Kommune, KKIK, Karup Skole, Karup Ungdomsklub og Onsdagsklubben. Sidstnævnte repræsenterer Karup Handelsforening og Karup Borger- og Håndværkerforening.

- Det har krævet rigtige, mange kræfter at søsætte, og jeg er taknemmelig over, at Hans Peder Rosholm overtog søgningen af puljemidler, og over Lars Hvids, VIP-Anlæg, assistance. Uden hans viden om underlag og hans pres på kommunen, kontakter til diverse folk, og hans villighed til at arbejde på fridage, så var projektet ikke blevet til noget, slutter Pia.

Langs det nye aktivitetsområde, mellem cykelstien og Genvej, bygges en to meter høj støjmur, som der skal sættes beplantning langs.

Det forventes, at indvielsen kommer til at foregå til byfesten i Karup i uge 34.