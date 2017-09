Ny Karup-redaktÃ¸r

AVISEN Ugeavisen Karup har været igennem en lidt turbulent tid, efter at redaktør Birgitte Brøgger Dyrberg blev ramt af sygdom og desværre til sidst måtte trækket stikket og forlade jobbet.

1. september satte en ny redaktør, Jens Alfred Andersen, sig så i stolen.

Det blev dog en kortvarig ansættelse.

Jens Alfred Andersen følte efter de første uger i stolen, at især de IT-mæssige udfordringer, der følger med jobbet som redaktør, var for store.

Han valgte derefter at opsige sin stilling.

- Det er dybt beklageligt. Jeg havde glædet mig til udfordringen, men måtte erkende, at det ville blive op ad bakke. Af hensyn til primært Ugeavisen, men også mig selv, valgte jeg derfor at sige op, siger Jens Alfred Andersen.

Ledelsen har derfor arbe jdet intenst den seneste uge på at finde en fremtidig og god løsning, så vi igen kan betjene lokalområdet med nyheder og information.

Løsningen er nu faldet på plads, hvor endnu en ny redaktør kunne sætte sig i den varme stol i vort domicil på Bredgade 13 i Karup.

Det er den 52-årige Pia Birgitte Jakobsen, der er bosiddende i Skelhøje.

Pia er startet på sit nye job tirsdag og glæder sig til de nye udfordringer.

- Jeg brænder for udviklingen af landsbyområderne og de mindre samfund og vil have stor fokus på, at oplandet til Viborg Kommune gør opmærksom på sig selv på en positiv måde.

Ugeavisen er et godt talerør for Karup og omegn, og jeg ser frem til at komme ud og møde folk, siger Pia Birgitte Jakobsen, der oprindeligt er uddannet cand. scient. fra Aarhus Universitet og som har arbejdet i over 20 år med ledelse, projekter, kommunikation og markedsføring.

Hun har boet i lokalsamfundet siden 1998 og har arbejdet blandt andet som Grøn Guide i Havredal, ligesom hun har været souschef på Havredal Gl.Skole, hvor hun blandt andet arbejdede med praktikpladsformidling og havde ansvaret for al kommunikation og PR.

Hun er aktiv i en del frivilligt arbejde, har taget Diplom i Ledelse, og sidder i dag som næstformand i Zonta Viborg ligesom hun er suppleant i Cyklistforbundet i Viborg. Pia Birgitte Jakobsen er også aktiv i projektet med Skelhøje Købmandsgaard, hvor hun har været med til at søge penge hjem til nyt tag.

....

Den tidligere annoncerede reception 29. september er indtil videre udskudt.